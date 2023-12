Wegen Sturmwarnung: Schärdinger Lichtspiele vorzeitig beendet

Windspitzen mit bis zu 90 km/h werden laut Geosphere Austria in Oberösterreich in den kommenden Stunden und nächsten Tagen erwartet. Auch im Flachland wird es stürmisch werden, so die Prognosen. Aus diesem Grund hat die Bezirkshauptmannschaft Schärding den frühzeitigen Abbau der Schärdinger Lichtspiele verfügt, die grundsätzlich noch bis 31. Dezember jeden Abend den Stadtplatz erleuchtet hätten. Das Risiko, dass der "Lichtspiele-Turm" dem Sturm nicht standhalten könne, sei laut der Behörde zu groß. Bereits heute Vormittag begannen Bauarbeiter, die Kulisse abzubauen. "Eine Vorsichtsmaßnahme", sagt Bürgermeister Günter Streicher (SP) im OÖN-Gespräch. Die "Punschzeit" am Schärdinger Stadtplatz wird unter Beobachtung der aktuellen Sturm-Warnungen wie geplant noch bis kommenden Samstag stattfinden. Die Aktiwirte- und Serviceclub-Punschhütten haben täglich von 16 bis 22 Uhr geöffnet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer