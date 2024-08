Spinne im Auto: Unfall in Munderfing forderte 3 Verletzte

Kleines Tier, großer Schaden: Eine Spinne hat am Montagmorgen einen schweren Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Munderfing (Bezirk Braunau) ausgelöst. Eine 29-jährige Autofahrerin hatte das achtbeinige Tier in ihrem Auto bemerkt, als sie gegen 8 Uhr auf der Jeginger Gemeindestraße unterwegs war. Bei dem Versuch, die Spinne zu verscheuchen, verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen. Sie kam über die Fahrbahnmitte und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 53-Jährigen aus dem Bezirk Braunau.

Beide Lenker sowie die Beifahrerin (52) der 29-Jährigen zogen sich so schwere Verletzungen zu, dass sie nach der Erstversorgung in das Krankenhaus nach Braunau gebracht werden mussten. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Für die Aufräumarbeiten, die gut zwei Stunden in Anspruch nahmen, rückte die Freiwillige Feuerwehr Munderfing an.

