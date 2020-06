Wegen Sicherheit: Riesen-Flohmarkt wird abgesagt

"Es ist schlicht und einfach nicht möglich, bei diesem größten Flohmarkt des Innviertels die Verantwortung für die Einhaltung der Abstandsregeln und für die erforderlichen Desinfektionsmaßnahmen zu übernehmen", sagt Sandy Reindl im Namen des Organisationsteams.

Zuletzt 50.000 Euro gespendet

Seit mehr als 30 Jahren findet in Moosdorf jeweils am letzten Sonntag im September der Flohmarkt zugunsten der Kinderkrebshilfe statt. Allein im vorigen Jahr konnten rund 50.000 Euro aus dem Verkaufserlös gespendet werden. Um den heurigen Ausfall zumindest teilweise kompensieren zu können, bitten die Veranstalter um Spenden an die Kinderkrebshilfe. Diese sind steuerlich absetzbar und können entweder online unter www.kinderkrebshilfe.com oder mittels Überweisung auf das Konto AT56 2040 4000 0000 2444 vorgenommen werden.

Auf nächstes Jahr verschoben

Die Absage sei dem Flohmarktteam mit 100 ehrenamtlichen Helfern nicht leicht gefallen. "Dennoch mussten wir entscheiden – und alleine die Vorstellung, dass ausgerechnet bei einem Flohmarkt für krebskranke Menschen womöglich Corona-Ansteckungen erfolgen, lässt keine Durchführung zu." Der Termin für den Flohmarkt 2021 ist dafür bereits fixiert: es ist der Sonntag, 26. September.

