Wegen Millionenbetrugs gesuchter Franzose im Innviertel gefasst

Bei fremdenrechtlichen Kontrollen auf der Innkreisautobahn ist Beamten der Polizeiinspektion Tumeltsham ein international gesuchter Betrüger ins Netz gegangen. Die Polizisten waren am Donnerstag der Vorwoche auf Höhe von St. Marienkirchen (Bezirk Schärding) auf einen nicht mehr zugelassener Pkw mit französischen Kennzeichen aufmerksam geworden.

Falscher Ausweis

Bei der Kontrolle wies sich der 22-jährige Beifahrer lediglich mit dem Foto eines französischen Personalausweises, den er auf seinem Handy gespeichert hatte, aus. Das Bild zeigte jedoch offensichtlich eine andere Person. Weil der Franzose keine weiteren Identitätsnachweise erbringen konnte, wurde er vorläufig festgenommen und in das Welser Polizeianhaltezentrum gebracht.

Schaden in Millionenhöhe

In umfangreichen Ermittlungen klärten die Beamten die Identität des 22-Jährigen: Wie sich herausstellte, bestand gegen den Franzosen eine Festnahmeanordnung. Er soll als Mitglied einer international agierenden Betrüger-Gruppe Schaden in Millionenhöhe angerichtet haben. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der junge Mann in die Justizanstalt Wels gebracht, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.

