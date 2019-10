Wegen Kinderpornos gesuchter Italiener bei Schärding geschnappt

Der 50-jährige Italiener wurde wegen einer nicht verbüßten Haftstrafe wegen sexueller Ausbeutung von Kindern und Kinderpornografie gesucht. Am Montagnachmittag konnte der Mann in St. Marienkirchen bei Schärding festgenommen werden. Bei seiner Vernehmung in der Polizeiinspektion Ried im Innkreis verlor der Italiener für kurze Zeit das Bewusstsein. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus Ried wurde er für hafttauglich erklärt. Der 50-Jährige wurde in die Justizanstalt Ried im Innkreis gebracht.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.