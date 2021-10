Wegbegleiter für den letzten Lebensabschnitt

Einen Tod in Würde – das wünschen sich wohl alle Menschen. Sowohl Palliativstationen als auch Hospize sollen ihn ermöglichen. Nadine Guntner, die ab Februar das neue Sankt Barbara Hospiz in Ried leiten wird, erklärt im OÖN-Gespräch, welche Ziele die Pflege in der letzten Lebensphase hat und welche Arten der Versorgung es gibt.