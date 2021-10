Heiß, steinig, schmerzhaft – und unvergesslich. So werden die "100 Miles of Istria 2021" dem Geinberger Norbert Schiessl in Erinnerung bleiben. Mehr als 200 Teilnehmer traten in Kroatien ausgestattet mit Wasser, Ersatzkleidung und Erste-Hilfe-Set an, um 170 Kilometer und 6736 Höhenmeter schnellstmöglich zu bewältigen. Mit dabei der Ultraläufer aus Geinberg, der im Überschreiten von Grenzen bereits Erfahrung hatte, doch diesmal wäre es ihm beinahe nicht gelungen.