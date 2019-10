Weder rasten noch rosten: Zwei Brüder starten als Rentnerband durch

Beide haben den Menschen in ihrer Umgebung jahrzehntelang gut getan. Der eine, Alois, als Koch, der andere, Hans, als Weingreißler. Das mit dem „gut tun“ hat sich für beide auch in ihrem „wohl verdienten Unruhestand“ nicht geändert, höchstens verschoben – vom Servieren feiner Sachen hin zum Unterhalten. Als „Rentnerband“ treten die Berer-Brüder in Neben- und Gastzimmern auf – „wenn’s sein muss auch in Sälen“, sagt Hans.

Eines sind beide, begnadete Musikanten – und Erzähler. Letzteres gilt vor allem für Hans, mit 68 der ältere der Brüder. Viele Jahre lockte der Saigahanser als Moderator Besucher wie Musikanten und Sänger in sein „Lebendiges Wirtshaus“. In seiner Heimatgemeinde St. Johann genauso wie in umliegenden Gemeinden. Dreißig solcher Sänger- und Musikantenstammtische hat Hans Berer bis 2011 organisiert und moderiert. Bruder Lois nennt er bescheiden „den viel besseren Musiker von uns zwei“. Dafür verfügt Hans über ein sagenhaftes Mundwerk. Als Hans-Moser-Imitator genauso wie faszinierender Erzähler. Und wenn er dann zur Steirischen greift, stellt sich schnell heraus, dass der ehemalige weitum bekannte und gerne besuchte Rieder Stehachterl-Wirt auch mit Instrumenten umzugehen versteht.

Für Hans Berer ist Bruder Lois ein derart guter Musiker, „der aus allem, was er in die Hand nimmt, etwas Klingendes herausbringt.“ In der „Pensi“ wollen Hans und Lois wieder öfter auftreten, um „bodenständige Musik zu machen, die die Leute in unserer Gegend gerne hören“. Das gelte natürlich in erster Linie für die ältere Generation, „es gibt aber auch erstaunlich viele Junge, die sich Volksmusik gerne anhören“, sagt Hans. In seiner bekannt humorvollen Art fügt er hinzu: „Wir sind keine Konkurrenz zu Hansi Hinterseer oder Andreas Gabalier, musizieren und singen aber auch gerne. Und nicht so schlecht.“

Gegen das Wirtshaussterben

Lois, der mit 66 jüngere und in Eugendorf lebende Berer-Bruder, fügt hinzu: „In letzter Zeit haben wir etwas weniger getan. Um nicht einzurosten, möchten wir noch einmal durchstarten.“ Das landesweit festzustellende Wirtshaussterben „werden wir zwei zwar nicht stoppen können. Wir können aber dazu beitragen, dass sich dort und da wieder ein wenig mehr tut“, sagt Hans. Bei den Berer-Brüdern hat sich in den Jahren ihres Musizierens und Moderierens jede Menge Material angesammelt. Zum Beweis legen sie gleich mehrere, prall gefüllte Mappen vor. Der Inhalt reicht von jeder Menge an Volksliedern über Gstanzln und Schlager bis hin zu bekannten Heurigen- und Wiener Liedern. Und wenn dann der Hans Berer zwischendurch Hans Moser oder den Weiß-Ferdl imitiert, bleibt kein Auge trocken. Auch uralte Gstanzln, etwa von den Geschwistern Simböck, haben Hans und Lois in ihrem Repertoire.

Für jene, die die Brüder Berer alias Rentnerband, engagieren wollen, hier der Kontakt: 0664 / 1048100.

