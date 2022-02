Wechsel beim "Handy-Parken"

Nun werden "Park Now"-Nutzer nach einer Unternehmens-Eingliederung eingeladen, ihr Konto zu EasyPark zu übertragen, das mittlerweile in 50 heimischen und in mehr als 2200 Städten in Europa verfügbar ist. Angeboten wird das System auch für die gebührenpflichtigen Parkplätze im Stadtgebiet von Braunau. Markus Heingärtner: "Wir freuen uns, mit Braunau den Service per App weiterzuführen und ausbauen zu dürfen."

EasyPark bietet Städten und Gemeinden die Möglichkeit, die anonymisierten Parkdaten im EasyPark-Dashboard zu visualisieren und nutzbar zu machen. Informationen zum Parkverhalten der Nutzer sind via Dashboard leicht zugänglich und geben einen Überblick über Indikatoren wie die Auslastung von Parkbereichen, die Veränderung des Parkverhaltens in bestimmten Zeiträumen oder die Einnahmen pro Parkzone. Die Abrechnung erfolgt minutengenau.