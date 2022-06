Wechsel bei den Goldhauben

Das Engagement in der Region sei vorbildlich, so Pühringer. "Die Leistungen im Bezirk Schärding sind hervorragend, unter anderem die Trachtenmappen, der Innviertler Advent, die Benefizkonzerte und die sozial-karitativen Spenden an Licht ins Dunkel, Caritas, Invita, Lebenshilfe Eggerding und Münzkirchen, Schmetterlings- und Herzkinder und an das Nothilfekonto der Goldhaubengemeinschaft."