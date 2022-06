Weberzeilen-Garage als Schutzkeller

Rund 400 Fahrzeugbesitzer hatten in der Nacht auf Dienstag die Möglichkeit genutzt, ihr Auto gratis in der Tiefgarage der Weberzeile unterzustellen. Das Centermanagement hatte nach der Unwetterwarnung am Montag über soziale Medien verlautbaren lassen, dass dort die Möglichkeit zum geschützten Parken besteht. Die Prognosen der Meteorologen hatten auch Hagel und extremen Sturm nicht ausgeschlossen. Zwischen 18 und 9 Uhr früh waren daher die Schranken für Schutz suchende Fahrzeugbesitzer geöffnet.

"Es ist zum Glück bei uns nicht so schlimm gewesen, aber ich möchte trotzdem danke sagen für diese Möglichkeit, die den Riederinnen und Riedern dadurch geboten worden ist. Diese Initiative wollen wir auf jeden Fall weiterführen", sagte Bürgermeister Bernhard Zwielehner am Dienstag früh.