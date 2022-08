"Zum Wasser drängt, am Wasser hängt doch alles", könnte man in Anlehnung an ein bekanntes Zitat aus Goethes Faust sagen. Gerade an heißen Tagen merken wir: Wasser ist ein hohes Gut. Manches wird uns erst bewusst, wenn es zur Neige geht: Gesundheit, Glück, Friede, die Luft zum Atmen, unser tägliches Brot … und klares Wasser. Also, nicht nur das Glück ist ein Vogerl!