Waschautomat für Fahrräder mit Award prämiert

Während des Reinigungsvorganges trete kein Wasser aus, durch die integrierte leistungsstarke Filteranlage werde der Wasserverbrauch auf ein Minimum reduziert, so Wintersteiger. Mit Velobrush könnten alle Arten von Fahrrädern auf Basis von Niedrigdruck und sanfter Bürstentechnologie schonend gereinigt werden, die Anlage wasche bis zu 25 Fahrräder in einer Stunde, so das Unternehmen. Das spare Zeit und erleichtere den Reinigungsprozess in der Service-Werkstätte und im professionellen Fahrradverleih.

"Es wird in keinem sensiblen Bereich mit Hochdruck gearbeitet. Die Reinigungsmaschine ist daher für E-Bikes genauso wie für Fahrräder mit anderen elektronischen Komponenten geeignet", sagt Patrick Hackl, Produktmanager bei Wintersteiger.