Wasalauf: Neuhofner Axel Pölzleitner lief auf Rang acht

"I fäders spår, för framtids segrar", übersetzt: "In der Spur der Väter, für die Siege der Zukunft", steht auf dem hölzernen Zielbogen beim Wasalauf in Schweden, dem berühmtesten Langlaufrennen der Welt. 90 Kilometer und rund 900 Höhenmeter müssen die Athleten dabei absolvieren, bevor sie in den Zielbogen einlaufen. 1982 wurde der Innviertler und zweimalige Olympia-Teilnehmer Franz Gattermann dort, wo dieses Jahr 17.000 Langläufer starteten, Dritter.