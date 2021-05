Was St. Stephan in 555 Jahren geprägt hat

Am 18. April 1466 wurde die Stadtpfarrkirche Braunau St. Stephan vom Passauer Bischof Ulrich von Nußdorf geweiht. Exakt 555 Jahre später, am 18. April 2021, der ebenfalls auf einen Sonntag fiel, startete der Auftakt zur Jubiläumsausstellung. Ursprünglich war an diesem Tag auch ein Weihfest geplant, das coronabedingt aber in den Herbst verschoben werden musste.