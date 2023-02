Was macht eine gute Innenstadt aus?

Die drohende Verödung der Stadt- und Ortskerne stellt Kommunen aller Größen vor große Herausforderungen. Leerstände sind die sichtbaren Zeichen einer gesellschaftlichen und ökonomischen Transformation in den vergangenen Jahren. Dieser Prozess setzt auch voraus, die Weichen für die Zukunft unter anderen Vorzeichen zu stellen, wie Stefan Lettner, einer der beiden Geschäftsführer des Consultingunternehmens CIMA Austria mit Sitz in Ried, sagt: „Man muss diesen Transformationsprozess akzeptieren, anerkennen und die Innenstadt anders wahrnehmen.“

Das Angebot entscheidet



Entscheidender Faktor für ein funktionierendes Stadtzentrum bleibe ein entsprechendes Angebot, auch wenn der Wohlfühlfaktor eine Rolle spiele – allerdings nicht die wichtigste, wie Stefan Lettner sagt: „Man kommt in die Stadt, weil man ein Besuchsmotiv hat: ein Einkauf, ein Arztbesuch, ein Behördengang. Man geht nicht vorrangig in die Innenstadt, weil man ein parkähnliches Erlebnis haben will oder nur, weil’s so schön ist. Aufenthaltsqualität ist der Bonus und nicht der erste Grund.“ Die Forderung nach mehr Grün und mehr Erholungszonen in den Innenstädten sei grundsätzlich verständlich und auch berechtigt, aber: „Den Stadtpark in die Innenstadt zu verlegen, kann nicht das Einsermotiv sein“, wie der Experte für Stadt- und Ortsentwicklung sagt. Der perfekte innerstädtische öffentliche Raum sei eine Kombination aus multifunktionalem Angebot und angenehmer Aufenthaltsqualität.

„Wir selbst sind schuld daran“

Die Veränderungen in den Städten gehe mit einem Transformationsprozess auf verschiedenen Ebenen einher, wie Stefan Lettner sagt: „Dieser Prozess beginnt bei der Gesellschaft, beim Konsumverhalten, bei uns selbst. Durch den Onlinehandel und die Verlegung von Einkaufszentren auf die grüne Wiese an den Stadträndern wird es für den lokalen Einzelhandel in den Stadtzentren schwierig. Es liegt am Konsumenten. Wir sind selbst schuld an dem, worüber wir jetzt jammern!“

Frühere Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr so, wie sie früher funktioniert haben – das stehe fest. Daher werde sich das Angebot verändern müssen: „Insofern, als sich mehr Spezialläden, kleinere Crossoverläden etablieren können (in Ried etwa „frech und wild“, „Handmade“, „Giesserei“; Anm.). Damit verbunden sind aber andere Zielgruppen und Kundenverläufe.“ Diese Geschäfte seien zwar in der Innenstadt angesiedelt, aber sie bringen nicht mehr die große Frequenz früherer großer Geschäfte. Roland Murauer, ebenfalls CIMA-Geschäftsführer, bringt dazu ein Beispiel aus der Vergangenheit: „1984 hatten wir in Ried 44 Textilgeschäfte. Viele glauben leider, das sollte und müsste noch immer so sein. Aber die Digitalisierung hat hier viel verändert. Diesen Prozess muss man akzeptieren.“ Mit Initiativen wie ImmoUp und StadtUp habe man in der Rieder Innenstadt doch einige Betriebe ansiedeln können, die in die Innenstadt passen sowie marktfähig und nachhaltig sind, wie Stefan Lettner erklärt.

Leidiges Thema Leerstand

Das Thema Leerstände nimmt für die Innviertler Städte eine tragende Rolle in der künftigen Stadtentwicklung ein. „Eine unbespielte Immobilie ist das Schlimmste, was der Innenstadt passieren kann“, sagt Lettner. Vor allem dann, wenn dies Dauerleerstände seien, die strukturelle Probleme von Eigentümern dokumentieren. „Auf diese Leerstände und Probleme zielt punktgenau ein neues Fördermodell ab“ (siehe dazu auch Bericht auf Seite 3). Für die künftige Stadtentwicklung der Innviertler Städte heiße dies: öffentlichkeitsnahe Nutzungen für Leerstände zu finden, ist eines der Ziele, ein multifunktionales Angebot mit Wohnungen, Geschäften, Dienstleistungsangeboten anzubieten, sei ein weiteres Ziel. „Innenstadtentwicklung nicht auf ein Standbein wie den Handel reduzieren und nicht alles – wie Dienstleister, Schulen etc. – in die Peripherie aussiedeln“, sagen die beiden Experten der CIMA. In Kufstein oder Wiener Neustadt etwa habe man die FH bewusst in die Innenstadt verlegt, was in Kufstein auch innerstädtisch einen Wohnungsboom ausgelöst habe. Wohnen in der Innenstadt müsse wieder attraktiv und auch leistbar werden, flächensparende Baulandentwicklung sehe daher auch die Nutzung der Potenziale im ersten Stock vor, so die Stadtexperten. „Wohnbelebte Innenstadt zieht auch wieder den Handel an.“

Die drei „K“ machen es aus

Was macht nun eine gut funktionierende Innenstadt aus? „Die drei K – Kommunikation, Kultur und Konsum, und Atmosphäre sowie vernünftige Verkehrsplanung. Und die Innenstadt soll wohnbelebt sein. Erdgeschoße voll mit konsumnaher Nutzung und darüber belebte Wohnregionen“, sagt Stefan Lettner.

Stadt- und Ortsentwicklung müsse man weitreichender betrachten als nur auf die Innenstadt oder Ortskerne bezogen. „Auch die Umlandgemeinden müssen einbezogen und mitgedacht werden. Alles geht Hand in Hand: Verkehr, Nahversorgung, Handel, Wohnen“, erklären die Experten der CIMA. Lebendige Ortskerne seien ein Stück Lebenskultur, dabei gehe es nicht nur ums Wirtschaften.

