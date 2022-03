Emsiges Treiben herrscht an diesem frühen Morgen im Spar-Markt von Gerhard Bruckbauer in Braunau-Laab. Heute ist die Lieferung eingetroffen und muss in die Regale geschlichtet werden, in beinahe jedem Gang steht ein Mitarbeiter und füllt sie nach und nach auf. Einige Stellen aber bleiben auch nach diesem Morgen leer, denn noch immer fehlen vereinzelte Speiseöl-Lieferungen. Aber nicht, weil kein Öl mehr vorrätig wäre.