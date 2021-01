"Es gibt Grund zur Hoffnung" "Es gibt jetzt durch die Impfstoffe wirklichen Grund zur Hoffnung", sagt der Innviertler Genetiker Josef Penninger mit einem Ausblick als Wissenschafter auf das Jahr 2021. Er leitet das "Life Science Institute" an der Universität von British Columbia in Vancouver. Die Weihnachtsfeiertage hat er in Wien verbracht. Penninger relativiert aber: "Man sollte sich nicht nur auf die Impfung verlassen!" Sich testen zu lassen, sei eine unverzichtbare Maßnahme, wenngleich er