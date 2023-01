Was sich Innviertlerinnen und Innviertler vom neuen Jahr erwarten

Sie bleiben zuversichtlich trotz anstehender Herausforderungen: So lässt sich zusammenfassen, wie jene sieben Innviertler ins Jahr 2023 starten, die wir um einen Ausblick gebeten haben.

Im Bildungsbereich bleibt die große Herausforderung der Lehrermangel, dagegen werde aber schon viel unternommen. Die Erfolgstrainer Oliver Glasner und Michael Angerschmid hoffen, dass außergewöhnliche Jahr 2022 toppen zu können.

Der Braunauer Erfinder des Ohrenbügels gegen Tinnitus spricht allen Mut zu, die eine Start-Up-Idee verfolgen. In der Pionierpfarre Braunau wird heuer jene Reform in die Tat umgesetzt, die in den vergangenen Monaten intensiv vorbereitet wurde. Die Baubranche erwartet sich ein "Einpendeln" des Auftragsniveaus, die Landwirte hoffen auf bewusst einkaufende Konsumenten, und in der Kultur will man weiterhin unterhalten, und zwar nicht nur die breite Masse. Aber, lesen Sie selbst!

„Lehrermangel behindert Qualitätsentwicklung“

INNVIERTEL. Das Jahr ist neu, die Herausforderungen im Bildungsbereich bleiben aber die alten. Vor allem der akute Lehrermangel setzt den Schulen zu, wie Eva Panholzer, Leiterin der Bildungsregion Innviertel, erklärt. „Der Lehrermangel behindert die Schulen in der Qualitätsentwicklung“, sagt Panholzer. Vor allem in den Mittelschulen und in den Randgebieten sei fehlendes Lehrpersonal ein großes Thema. „Aktuell wird aber sehr viel unternommen. So haben mittlerweile auch Quereinsteiger die Möglichkeit, als Lehrer in die Schulen zu kommen“, erklärt die Leiterin der Bildungsregion. Einerseits müsse man den Lehrberuf öffnen, andererseits sei im Vorhinein aber durchaus eine qualifizierte Ausbildung notwendig.

Abseits des Personalproblems wird man laut Panholzer weiterhin am Fortschritt der Digitalisierung in den Klassen, insbesondere in den höheren Schulen, arbeiten. „Außerdem haben wir uns vorgenommen, die Schulnetzwerke und damit die Zusammenarbeit zukünftig auszubauen“, sagt Panholzer. Neben dem Blick auf das große Ganze soll aber auch vermehrt auf die Individualität der Schüler Rücksicht genommen werden.

Eva Panholzer, Leiterin der Bildungsregion Innviertel. Bild: Bildungsdirektion

Trainer-Duo tanzt noch auf „drei Hochzeiten“

FRANKFURT. Oliver Glasner ist derzeit der erfolgreichste und gefragteste österreichische Fußballtrainer. Der Riedauer holte mit Eintracht Frankfurt im vergangenen Jahr sensationell den Europa-League-Titel. Als Co-Trainer ist mit dem Eitzinger Michael Angerschmid ein Jugendfreund seine rechte Hand.

Das Duo will auch in diesem Jahr auf der Erfolgswelle weitersurfen. Die Chancen dazu stehen gut. Die Frankfurter liegen in der Bundesliga auf dem vierten Platz und stehen sowohl in der Champions League als auch im DFB-Pokal im Achtelfinale.

In der „Königsklasse“ des europäischen Fußballs treffen Glasner und Angerschmid mit ihrer Mannschaft auf den italienischen Tabellenführer Neapel. „Eine sehr schwere Aufgabe, aber an einem guten Tag können wir mit allen Teams mithalten“, sagt Angerschmid. „Wir wollen so schnell wie möglich wieder zu unserer Form finden und an die Leistungen vom vergangenen Jahr anschließen“, sagt Glasner und fügt mit einem Lächeln hinzu: „Natürlich hoffe ich, dass wir das außergewöhnliche Jahr 2022 toppen können. Ich sage immer, ein bisserl was geht immer noch.“

Innviertler Erfolgstrainer: Oliver Glasner, Michael Angerschmid (APA) Bild: APA/AFP/JAVIER SORIANO

Pfeifen im Ohr weiterhin ein Ende setzen

BRAUNAU. Neun Jahre lang litt Klaus Grübl an einem Tinnitus. Weil er glaubte, das Geräusch werde leiser, wenn er einen bestimmten Punkt am Ohr drückt, bastelte er eine Vorrichtung. Das war der Beginn seines innovativen Medizinproduktes „ForgTin“, wie der Tinnitusbügel heißt, seit 2020 auf dem Markt ist und der einfach hinters Ohr geklemmt wird. Der Erfinder blickt gespannt ins neue Jahr und macht Mut.

Grübl ist Gründer der „Pansatori GmbH“, die auf die Behandlung von Tinnitus spezialisiert ist. Auf diesem Gebiet gibt es es viel zu tun. Die aktuelle weltpolitische und gesundheitliche Situation zeige ihre Auswirkungen auch in der stetig wachsenden Zahl und Lage der Tinnitus-Betroffenen. „Wir stecken viel Zeit und Herzblut in die weitere Erforschung von Tinnitus und die Entwicklung neuer Methoden, um diesen nachhaltig zu reduzieren“. Sein Ziel ist, auch 2023 so vielen Tinnitusbetroffenen wie möglich zu helfen. Bislang benutzen mehr als 1.100 Menschen den Bügel, und das ‘nur’ in Österreich. Grübl rechnet heuer mit einem starken Wachstum im deutschsprachigen Raum und in der EU. „Ich bin froh, meine ganzheitlich neue Idee der Tinnitusbehandlung damals weiterverfolgt zu haben – trotz so vieler kritischer Stimmen – und möchte auch jeder Person, die eine Start-Up-Idee verfolgt, Mut geben, weiterzumachen: „Glaubt an euch und eure Ideen, egal in welchem Alter.“ Grübl stellt seine Expertise Start-Up-Unternehmen zur Verfügung.

KiK muss den Gürtel 2023 enger schnallen

RIED. Konzerte, Kabaretts, Lesungen, Filmabende. Seit 33 Jahren versorgt der Rieder Verein KiK (Kunst im Keller) den ländlichen Raum mit hochwertigen Kulturveranstaltungen. Eine Mission, der sich Anfang 2020 auch Florian Bauböck als KiK-Obmann verschrieben hat. Zwei Monate hatte er „Normalbetrieb“, dann kam Corona. Während die Pandemie nach knapp drei Jahren an Heftigkeit verliert, sind Bauböck und sein Team bereits mit den nächsten Herausforderungen konfrontiert: steigenden Energie- (kalkuliert sind 14.000 statt bisher 2500 Euro) und Personalkosten und der Kürzung der Vereinsförderung der Stadtgemeinde Ried (minus 30 Prozent). „Wir haben im Vorfeld viele Gespräche geführt, konnten die Kürzungen aber nicht abwenden. Jetzt müssen wir schauen, was sich 2023 ausgeht“, sagt Bauböck. Der Plan bis zum Sommer steht jedenfalls. Auch das viertägige KiK Open Air wird von 7. bis 10. Juni wieder stattfinden. „Danach werden wir Bilanz ziehen und schauen, was sich im Herbst finanziell noch ausgeht“, sagt Bauböck.

Fest steht, dass er und sein Team nicht nur auf jene Veranstaltungen setzen wollen, die ein ausverkauftes Haus garantieren. „Das ist nicht unser Anspruch. Wir wollen bewusst auch Nischen besetzen und eine Mischung finden, die alle anspricht. Das KiK will den ländlichen Raum mit qualitativ hochwertiger Kultur versorgen. Daran soll sich auch in diesem Jahr nichts ändern.“

Seit Jänner 2020 ist Florian Bauböck KiK-Obmann. Bild: Lothar Prokop

Baubranche trotz Hürden zuversichtlich

WALDZELL. Nach zwei bis drei „starken Jahren mit vielen Aufträgen“ dürfte sich das Auftragsniveau in der Baubranche im heurigen Jahr etwas einpendeln, so Birgit Mayr, Geschäftsführerin des renommierten Waldzeller Bauunternehmens Mayr mit 120 Mitarbeitern.

„Es dürfte etwas zurückgehen, sich in Summe aber im Vergleich zum langfristigen Schnitt auf eher hohem Niveau einpendeln.“ Die massiven Teuerungen bei einigen für den Bau nötigen Materialien seien zuletzt eine große Herausforderung gewesen. „Wir konnten nicht alle Preissteigerungen weitergeben. Wir hoffen stark, dass es in nächster Zeit keine weiteren größeren Preissteigerungen mehr gibt“, so Birgit Mayr.

Teuerung und gestiegene Zinsen wirken im privaten Wohnbau aktuell als Bremse. „Es wird so manche geben, die die Finanzierung nicht zusammenbringen oder vorsichtiger sind. Aber auch dieser Bereich wird sich einpendeln.“ Die Nachfrage durch investierende Unternehmen sei nach wie vor gegeben. „Wir merken dahingehend jedenfalls keinen Einbruch. Ich bin in Summe eher zuversichtlich, dass es gut weitergeht.“

Birgit Mayr stieg 1986 in den seit 1912 bestehenden Familienbetrieb ein und übernahm ihn im Jahr 2000 von ihrem Vater. Seither führt sie das Unternehmen sehr erfolgreich.

Pionierpfarre Braunau offiziell umgestellt

BRAUNAU. „Seit 1. Jänner sind wir nun umgestellt auf die neue Struktur und das Dekanat Braunau ist zur Pfarre Braunau geworden. Was auf den ersten Blick aussieht als wären nur Begrifflichkeiten verändert worden, ermöglicht genauer betrachtet tiefgreifendere Veränderungen. Eine wesentliche Veränderung ist, dass die einzelnen Pfarrgemeinden ab jetzt von einem Seelsorgeteam geleitet werden. Das Seelsorgeteam stellt sich zum überwiegenden Teil aus ehrenamtlichen Mitgliedern zusammen. Für jede Pfarrgemeinde ist eine hauptamtliche Seelsorgerin bzw. ein Priester zugeteilt. Die gesamte Pfarre (das frühere Dekanat) wird von einem Dreierteam geleitet: von Pfarrer Gert Smetanig, Verwaltungsvorstand Martin Lang und von mir als Pastoralvorständin. Noch sind sicher nicht alle Kinderkrankheiten der Umstellung beseitigt und weiterhin werden wir alle gefordert sein, die weitere Umstellung mit Aufmerksamkeit, Mut und auch immer wieder mit Nachsicht weiter umzusetzen. Für das neue Jahr ist es wichtig, dass wir gut mit den neuen Rahmenbedingungen umgehen lernen und uns Offenheit und Freude bewahren. Unzählige ehrenamtlich engagierte Menschen sorgen gemeinsam mit den Seelsorgerinnen und Priestern dafür, dass Feiern stattfinden können, Sakramente gespendet, Begegnungen und Feste ermöglicht werden, dass Menschen an ihren Lebenswenden Begleitung bekommen, dass Menschen in Not Unterstützung finden, und vieles mehr. Das macht Mut und lässt mich positiv gestimmt in das neue Jahr gehen. Als Herausforderung sehe ich die Auswirkungen der Teuerung auf viele Menschen und Belastungen und Verunsicherungen durch unterschiedliche Krisen. Hoffnungsvoll macht mich, dass es so viele gibt, denen nicht egal ist, wie es dem Nächsten geht und die sich mit Engagement für andere einsetzen.“

„Bereit sein, für Tierwohl auch mehr auszugeben“

RIED. Über die Herausforderungen in der Landwirtschaft spricht Anna Prei-scher. Die 23-Jährige ist Bäuerin und Jungzüchterbetreuerin des FIH.

„Eine der größten Aufgaben für uns Junglandwirte in der Zukunft stellt die Aufklärung der Konsumenten über die Lebensmittelproduktion dar. Das Klischee eines sprechenden Schweines und die romantische Almwirtschaft, die uns der Handel als Stempel aufdrücken will, stellt nicht die wahre Arbeit in der Landwirtschaft dar. Ein klein- und mittelstrukturierter Familienbetrieb, der tagtäglich bestmöglich seine Tiere versorgt und so den Grundstein für das tägliche Brot schafft, ist die Wahrheit hinter der Werbung und den Medien. Für die Bäuerinnen und Bauern gibt es nichts Wichtigeres, als dass es den Tieren im Stall oder auf der Weide gut geht. Nur für die Konsumenten ist das oft nicht genug. Immer mehr, immer besser wird gefordert, nur zehn Cent mehr dafür zu bezahlen, dass scheint unmöglich zu sein. Die Betriebsform Familienbetrieb ist nur möglich, wenn die Verbraucher endlich bereit sind, für den hohen Tierwohlstandard, den sie fordern, auch mehr bezahlen zu wollen und sich die Mühe machen, auf der Verpackung die Herkunft zu prüfen.

Offen sein, hinter die Kulissen blicken und bereit sein, beim Metzger in der Nähe einzukaufen. Den Menschen muss wieder mehr bewusst werden, wer täglich für ihr Essen sorgt. Stirbt der Familienbetrieb weiter aus, werden Tür und Tor für die industrialisierte Landwirtschaft geöffnet.“

