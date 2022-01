"Warum sollen wir eine verlorene Generation sein?"

Julia Oewaller (sie wird am Samstag 18 Jahre alt) besucht die Maturaklasse 8B am Gymnasium Ried. Die Frankenburgerin spricht im Interview darüber, wie sich Schule und Freizeit durch die Pandemie verändert haben, was sie über die wieder geplante mündliche Matura denkt, und wehrt sich gegen den Begriff "lost generation".