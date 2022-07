Seit Monaten dominiert der Krieg in der Ukraine die täglichen Schlagzeilen. Nachrichten, mit denen auch Kinder zwangsläufig konfrontiert werden. Eine vierte Volksschul-Integrationsklasse und die AVL-Klasse, in der Schüler mit Integrationsbedarf auf das Arbeitsleben vorbereitet werden, haben sich jetzt im Unterricht mit dem Thema beschäftigt und eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Ein Ukraine-Helfer kam zweimal in die Schule, um über seine Erfahrungen zu sprechen.