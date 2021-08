Warum ganz Andorf in Feierlaune ist

Von Hochzeiten über Geburtstagsfeiern bis hin zu Seminaren und betrieblichen Mitarbeiterschulungen – das multifunktionale Veranstaltungszentrum (VAZ) Pramtal eignet sich für vielerlei Nutzung. Mehr als 600.000 Euro investierte der Verschönerungs- und Volksfestverein Andorf (VVA) in den Neubau im Zentrum der Pramtalgemeinde.

Die Realisierung eines solchen Großprojekts sei laut dem Vereinsobmann, Johann Hosner, nur durch finanzielle Unterstützung und sehr viel Eigenleistung der Mitglieder zu stemmen gewesen. "Die Förderung der Leaderregion Sauwald-Pramtal in Höhe von 200.000 Euro hat den Holzriegelbau möglich gemacht. Bei den Baustoffen haben wir Wert darauf gelegt, dass welche aus der Region verwendet werden", so Hosner. Weiters hätte die Gemeinde einen Anteil in Höhe von 25.000 Euro für die öffentlichen, barrierefreien WC-Anlagen übernommen.

Von der Ausschank bis zur Festtafel – das neue VAZ bietet alles für Feiern aller Art. Bild: Alois Strauss

Funktionäre zeigten vollen Einsatz

Alle Funktionäre des VVA hätten sich von Beginn an mit dem Projekt hundertprozentig identifiziert. "Bereits vor Inangriffnahme des VAZ Pramtal haben die Mitglieder eine Robotleistung mit 1200 Arbeitsstunden zugesichert. Dank des Zusammenhaltes aller Funktionäre, des Engagements von Waltraud Desch, die die Freiwilligenarbeit koordiniert hat, und des Arbeitseinsatzes von Gernot Schneiderbauer hat sich die Robotleistung in der fünfmonatigen Bauzeit auf 2400 Stunden verdoppelt", so Hosner stolz.

Moderate Mieten für alle

160 Personen bei Tisch sowie 250 Besucher bei Theaterbestuhlung finden im neuen Veranstaltungszentrum Pramtal Platz. Wenn die rund 100 Quadratmeter große Terrasse mitgenutzt wird, können bis zu 400 Menschen im tollen Ambiente mit Pramblick am Andorfer Volksfestgelände feiern. Durch mobile Trennwände, die bereits im Bauwerk integriert sind, kann die jeweilige Raumgröße auch auf kleinen Bedarf abgestimmt werden. Weiters steht als Alternative ein zweiter Raum mit 40 Sitzplätzen zur Verfügung.

Die Innenräume können mit integrierten Trennwänden einfach abgetrennt werden.

"Mit moderaten Mieten wollen wir unser Bauwerk, das auch mit einer modernen Licht- und Tonanlage ausgestattet ist, weit über die Grenzen Andorfs hinaus für alle öffnen", so Gernot Schneiderbauer, der gemeinsam mit seiner Frau als Kassier des VVA agiert und in der Anlaufphase ehrenamtlich als Ansprechpartner für die Vermietung zur Verfügung steht (Kontakt für Anfragen: Tel.: 0664/9126714; gschneiderbauer@gmail.com).

Von der Ausschank bis zur Festtafel – das neue VAZ bietet alles für Feiern aller Art. Bild: Alois Strauss

Die offizielle Eröffnungsfeier des VAZ Pramtal findet am Sonntag, 29. August, ab 9 Uhr, in Andorf statt. Das geplante "VOIXX-Open-Air" am Vorabend wurde aufgrund der schlechten Wettervorhersage für Samstag abgesagt.