Waren im fünfstelligen Bereich ergaunert: Betrüger gefasst

Eine Betreiberin einer Buchhandlung erstattete gegen einen 22-Jährigen Anzeige, da er diverse Waren auf Lieferschein abgeholt, allerdings nie bezahlt hatte. Durch die Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass der 22-Jährige sowie sein 51-jähriger Vater für unzählige Bestellungen bei insgesamt 99 geschädigten Firmen, vier Einzelpersonen, sowie für einen Diebstahl und eine Urkundenfälschung verantwortlich seien. Die Vorgehensweise der beiden Männer war bei den Betrugshandlungen stets ähnlich. Der 22-Jährige bestellte über den Onlinehandel verschiedene Waren auf Rechnung, bezahlte die anstehenden Kosten nach Erhalt der Waren aber nicht. In den meisten Fällen wurde mehrmals innerhalb kürzester Zeit bestellt, oft auch unter falschen Namen. Der Vater fungierte dabei als Bestimmungstäter.

Die Staatsanwaltschaft Ried ordnete die Festnahme der beiden Männer an, die am 31. Mai 2021 vollzogen wurde. Bei einer Hausdurchsuchung konnten zahlreiche betrügerisch herausgelockte Waren sichergestellt werden. Der 22-Jährige legte ein umfassendes Geständnis ab und gab als Motiv Kaufsucht an, sein Vater bestritt die Tathandlung. Der 51-Jährige wurde in die Justizanstalt Ried gebracht. Die Schadenshöhe befindet sich im hohen fünfstelligen Bereich.