"Waren betrunken": Jugendliche gaben mehrere Sachbeschädigungen zu

Ein 17-Jähriger und 16-Jähriger, beide aus dem Bezirk Schärding, entfernten am 5. März 2022 im Ortsgebiet von St. Roman einen Straßenleitpflock und eine Hinweistafel. Sie brachten diese in die Garage des 16-Jährigen. Am 1. April wollten sie diese wieder zurückbringen. Dabei besprühten die beiden jungen Männer diverse Verkehrszeichen, Werbetafeln, Gebäude und Abfallbehälter mit Farbspray. Neun Geschädigte konnten bislang ermittelt werden. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch nicht bezifferbar. Bei der Vernehmung zeigten sie sich geständig und gaben an, den von ihnen verursachten Sachschaden gutmachen zu wollen und bei den Taten am 1.April betrunken gewesen zu sein.