Wann ist ein Mann ein Mann?

Mann, ist Mann-Sein heutzutage kompliziert: Die Anforderungen sind gestiegen, das traditionelle Mannsbild völlig verschwommen. Am Sonntag ist Vatertag. Anlass genug, um über den Mann im Wandel zu sprechen. Martin Auer, in Lengau wohnhaft und in der Männerberatung tätig, über Rollen, Stolpersteine und Gewalt.