Wandern mit Sportlegenden

War es im vorigen Jahr Annemarie Moser-Pröll, so ist heuer Paul Gludowatz in Waldzell zu Gast. Mit dem ehemaligen SV-Ried-Erfolgstrainer wird neben Andi Goldberger auch der deutsche Olympiasieger im Teamspringen von Lillehammer, Christoph Duffner, mit seinen Drillingstöchtern mitwandern. Die Olympiade 1994 in Norwegen war es auch, wo sich Waldzeller und Schwarzwälder Duffi-Fans kennenlernten.

Seit 25 Jahren Dorffest

Seit 25 Jahren besteht nun diese Freundschaft, die im Jahr 1994 mit einer eigenen Ortstafel "Schön-Wald-Zell-Waldzell" besiegelt wurde. In beiden Gemeinden steht eine solche Tafel und erinnert an die gemeinsame Zeit. Beim Dorffest, das es mittlerweile auch schon seit 25 Jahren gibt, kommt es zu einem Wiedersehen. Jeder, der Lust und Laune hat, kann bei dieser sechs Kilometer langen Familien- und Legendenwanderung mitgehen. Start ist am Sonntag, 28. Juli, um 9 Uhr beim Gemeindeamt. Medienpartner sind wieder die OÖN. Näheres auf www.waldzeller.at.

