Wer in der Stadt Ried mit Sport zu tun hat, kennt ihn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit: Die Rede ist von Walter Krausmann, der als Sportler und Funktionär seit Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil der Rieder Sportszene ist. Am Samstagabend wird der 73-Jährige ehemalige und langjährige Unternehmer (Glas Krausmann) bei der Rieder-Sportgala am Hauptplatz mit dem Sport-Ehrenpreis der Stadtgemeinde Ried ausgezeichnet. Krausmann war und ist unter anderem für den Turnverein Ried, den Skiclub Ried,