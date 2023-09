Waldzeller Meistertrainer soll es wieder richten

Im verflixten siebten Jahr gelang Daniel Hauser und dem SV Waldzell der große Wurf: Nach zwei "Lockdown-Meistertiteln" in den Jahren 2020 und 2021 krönte man sich 2022 offiziell zum Meister in der 2. Klasse West und stieg in die 1. Klasse Süd-West auf. Frei nach dem Motto "Aufhören, wenn es am schönsten ist" legte Hauser nach dem Titelgewinn aber sein Traineramt zurück und eine Fußballpause ein.