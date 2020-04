Waldrappe werden in Corona-Zeiten zu Botschaftern der Hoffnung. Die ersten von ihnen sind nach ihrem Flug aus ihrem Winterquartier in der Toskana in ihrem Brutgebiet in Burghausen angekommen – wo Experten im Rahmen eines Projekts an der Wiederansiedlung der vom Aussterben bedrohten Vögel arbeiten.

Die Corona-Pandemie erschwere das Projekt zwar, das Projektteam bleibe jedoch optimistisch. Im Jahr 2019 kehrten etwa 30 erwachsene Vögel selbstständig zurück in die Brutgebiete Burghausen in Bayern und Kuchl im Land Salzburg, wo sie 37 Küken aufzogen. Aber trotz steigender Reproduktionszahlen sei die europäische Population noch nicht selbstständig überlebensfähig. Weitere menschengeleitete Migrationen und entsprechendes Management seien nötig, bis die Population auf zumindest 350 Tiere angewachsen ist, laut Berechnungen die minimale lebensfähige Populationsgröße.

Für 2020 war die weitere Handaufzucht von Jungvögeln für die dritte Brutkolonie bei Überlingen am Bodensee geplant. Die Vögel sollten von ihren menschlichen Zieheltern darauf trainiert werden, diesen in einem Ultraleichtflugzeug zu folgen, das sie ab August in das Überwinterungsgebiet in der Toskana führt.

Diese Pläne mussten jedoch aufgrund der Corona-Pandemie aufgegeben werden. "Für uns sind aber die jetzt aus Italien zurückkehrenden Vögel Botschafter der Hoffnung aus diesem Land, das gegenwärtig von der Pandemie so stark betroffen ist"´, so Projektleiter Johannes Fritz. Mit einer Fortsetzung des Projekts ab 2021 könne aber das Hauptziel des Projekts einer europäischen Waldrapppolpulation erreicht werden. (sedi)