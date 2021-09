In der Region Innviertel geht die VP auf Landtagsebene als klarer Sieger hervor. Die Innviertler VP konnte um 6,38 Prozentpunkte auf 42,47 Prozent zulegen und liegt damit auch deutlich über dem eigenen VP-Landesschnitt von 37,61 Prozent. In allen drei Bezirken hat die Volkspartei gewonnen: Plus vier Prozent in Braunau, plus knapp sieben Prozent im Bezirk Ried und 13,7 Prozent mehr im Bezirk Schärding wählten am Sonntag auf Landesebene die VP.