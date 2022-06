Wagen "ausprobiert" - 175 statt erlaubter 100 km/h

Am Nachmittag führte eine Polizeistreife auf der L1087 in Ranzing, Gemeinde Gurten, Geschwindigkeitsmessungen durch. Gegen halb vier Uhr maßen sie dabei einen 24-Jährigen aus dem Bezirk Braunau, der mit seinem Auto Richtung Gurten unterwegs war, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Auf der Freilandstraße bei erlaubten 100 km/h fuhr der Mann 175 km/h. Bei seiner Anhaltung gab er an, dass er seinen Pkw nur ausprobiert habe. Er wird angezeigt.