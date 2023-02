Waffen, Drogen, Betrug: Kriminelle Bande in Braunau zerschlagen

Fünf der Festgenommenen sind in Haft. Die Bande soll in Kokain-Handel, einen Immobilien-Betrug, Dokumentenfälschung und der Brandstiftung an einem Pkw verwickelt sein. Das geht aus einer Presseaussendung der Polizei am Donnerstag hervor.

Die Exekutive kam den Verdächtigen im September auf die Spur. Damals war in einem Auto nach einem Unfall Kokain gefunden worden. Die Ermittlungen führten laut Polizei zu dem Netzwerk aus der Rotlicht-Szene. Insgesamt acht Personen aus diesem Netzwerk werden beschuldigt, führender Teil des Kokain-Handels zu sein. Ein Verdächtiger soll zudem einen Wohnungsverkäufer mithilfe einer Prostituierten bei einem Immobilien-Deal um eine sechsstellige Summe betrogen haben, ein anderer soll nicht kreditwürdigen Leasingarbeitern angeboten haben, ihnen gefälschten Ausweise für Kreditverträge zu verschaffen. Inwieweit das geglückt ist, war noch Gegenstand von Ermittlungen.

Ende Dezember schließlich schlug die Polizei zu und nahm die Verdächtigen fest. Ein 32-jähriger Hauptverdächtiger, ein weiterer 32-Jähriger, zwei 26-Jährige und ein 20-Jähriger wurden in die Justizanstalt eingeliefert. Nach einer weiteren Person fahndet die Polizei derzeit. Verbotene Waffen, wie Schlagringe und Totschläger, Drogen, gefälschte Dokumente, Elektronische Beweismittel, Bargeld und unterdrückte Zahlungsmittel wurden sichergestellt. Insgesamt wurden 75 Personen angezeigt.

