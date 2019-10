"Wären dankbar, wenn man uns nicht brauchen würde, aber dem ist nicht so"

"Wir wollen präsent sein. Die Leute sollen sich uns nicht mehr wegdenken können", sagt Elisabeth Vormayr, Obfrau des Rieder Kinder & Jugend Schutz Hauses (RIKI). Seit 2014 gibt es den gemeinnützigen Verein, der kostenlose psychologische und psychotherapeutische Hilfe für Kinder und Jugendliche vermittelt. In den vergangenen fünf Jahren wurden 271 Klienten in mehr als 2080 Beratungseinheiten betreut – laufende Fälle nicht mitgezählt. Der Bedarf sei groß, sagt Elisabeth Vormayr. "Wir wären dankbar, wenn man uns nicht brauchen würde, aber das ist leider nicht der Fall. Im Gegenteil. Der Bedarf nimmt zu." Dies sei auch der Grund gewesen, warum 2014 RIKI gegründet wurde. "Wir wollten ein leicht erreichbares Therapie- und Unterstützungsangebot für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen bereitstellen. Darüber hinaus bieten wir als einzige Institution im Innviertel Besuchsbegleitungen an", sagt Vormayr. Benötigt wird diese Dienstleistung von Elternteilen, die ihre Kinder nur unter Aufsicht sehen dürfen. Dies ist das einzige Angebot des RIKI, das nicht kostenlos, sondern entsprechend dem Einkommen zu bezahlen ist.

Anlässlich des fünfjährigen Bestehens hat sich der Vorstand von RIKI zum Ziel gesetzt, den Bekannheitsgrad zu erhöhen. Das soll unter anderem mit Vorträgen wie jenem am Donnerstag, 10. Oktober, (Infobox rechts) gelingen. Auch finanziell leisten derartige Veranstaltung einen wichtigen Beitrag. "Der gesamte Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Unsere Therapeuten und Juristen sind alle selbstständig und stellen uns ihre Dienste für einen wesentlich geringeren Betrag als üblich zur Verfügung. Nur so und durch private Unterstützer, die Serviceclubs sowie Spenden von Unternehmen können wir unser Angebot kostenlos bereitstellen", erklärt Elisabeth Vormayr. Um die Bekanntheit von RIKI zu erhöhen und zugleich präventiv zu arbeiten, haben sich die Obfrau und ihr Team für den Vortrag am 10. Oktober für ein aktuelles Thema entschieden: Medien und Gewalt – Sicherheit im Internet. "Die Gewalterfahrung nimmt bei uns viel Raum ein. Mit dem Vortrag möchten wir das Thema greifbarer machen und selbst noch dazulernen. Und grundsätzlich ist Vorsorge mindestens genauso wichtig wie Nachsorge", ist Vormayr überzeugt.

Über die Telefonnummer 07752/ 21200 ist RIKI von Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr telefonisch für eine Terminvereinbarung erreichbar.

Artikel von Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel e.ertl@nachrichten.at