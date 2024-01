Wacker Chemie AG: 22 Prozent weniger Gesamtumsatz als im Vorjahr

Das Jahr 2023 war für die Wacker Chemie AG ein deutlich schlechteres Jahr als 2022: Wie das Unternehmen mitteilt, wurden bei Umsatz und Ergebnis deutlich niedrigere Werte als im Vorjahr erzielt. Nach vorläufigen Berechnungen betrug der Gesamtumsatz des Chemiekonzerns rund 6,4 Milliarden Euro, das sind 22 Prozent weniger als im Jahr 2022, in dem Wacker 8,21 Milliarden Euro erzielte. "2023 ist der Industriemotor weltweit ins Stottern geraten. Viele Unternehmen haben die Folgen zu spüren bekommen. Auch wir bei Wacker", sagt Vorstandschef Christian Hartel.

Das schwache Marktumfeld mit niedrigeren Preisen und Absatzmengen und die negativen Wechselkurseffekte nennt der Konzern als ausschlaggebend für den Rückgang. Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank sogar um 60 Prozent auf 842 Millionen Euro, wie der Konzern mitteilt. Die Ursache sehen die Konzernverantwortlichen hier laut einer Aussendung in den hohen Kosten für Energie sowie der niedrigeren Auslastung der Produktionsanlagen wegen des geringeren Umsatzvolumens.

"Der Preisdruck war hoch, die zu Beginn des Jahres erhoffte Erholung der Nachfrage auf Kundenseite hat nicht stattgefunden. Die weiterhin hohen Energiepreise in Deutschland haben unser Geschäft zusätzlich belastet. Bei Umsatz und Ergebnis konnten wir daher nicht an das Jahr 2022 anknüpfen, das Wacker mit Rekordwerten abgeschlossen hatte." Dass sich die Nachfrage erholt, sei zudem derzeit nicht in Sicht, sagt Hartl. Er zeigt sich trotzdem zuversichtlich: "So groß die Herausforderungen aktuell sein mögen – mittel- und langfristig werden wir weiter von den globalen Megatrends profitieren. Digitalisierung, erneuerbare Energien, Elektromobilität und Energiesparen gehören zu den zentralen Treibern unseres Geschäfts." Strategisch sei man gut aufgestellt, an den Wachstumszielen bis 2030 werde festgehalten und auch weiterhin investiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper