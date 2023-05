Wacker: Ausstoß von Treibhausgasen gesenkt

Maßgeblich dafür verantwortlich seien neue technische Lösungen, unter anderem die neue Destillationskolonne für Silane, die 2022 in Betrieb ging. Angepasste Reinigungsprozesse haben sich zudem positiv auf die Abwasserreinigungsanlagen ausgewirkt, so das Unternehmen in einer Aussendung.

Herausfordernd bleibe der Bedarf an Kühlwasser, heißt es. Aufgrund des heißen Sommers 2022 erhöhten sich die Entnahmemengen von Wasser aus Salzach und Alzkanal. Die damit verbundene Wärmeableitung des Werks in das Gewässer sei ein wichtiges Handlungsfeld für die nächsten Jahre, gerade im Hinblick auf die Klimaerwärmung.

Seit 1998 informiert Wacker die Öffentlichkeit über Daten und Fakten zu den eigenen Umweltleistungen sowie Emissionen der Verbrennungsanlagen in Burghausen. Der Umweltbericht 2022 und der Emissionsbericht 2022 stehen online unter wacker.com/burghausen unter der Rubrik "Umwelt und Gesundheit" zur Verfügung.

