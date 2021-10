Vortrag zum Thema Terror

Der Leiter des Büros für Organisation, Strategie und Dienstvollzug des Landespolizeikommandos Wien, Generalmajor Karlheinz Dudek, der zum Zeitpunkt des Terroranschlages am 2. November 2020 in Wien im Führungsstab tätig war, wird über die Ereignisse und Abläufe in den Tag- und Nachtstunden des fürchterlichen Anschlages berichten. Im Anschluss zum Vortrag gibt es die Möglichkeit zur Publikumsdiskussion mit Dudek. Der Einlass ist frei, es gilt die 3-G-Regel.