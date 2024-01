Vortrag "Warum Tanz bei Parkinson hilft" in der Landesmusikschule Ried

Margit Wallner lädt zum Vortrag in die Landesmusikschule Ried ein.

RIED. Die Parkinson-Krankheit ist eine Störung des Gehirns, die zu steifen Muskeln, Zittern, Gleichgewichtsstörungen und Schwierigkeiten beim Gehen, bei der Bewegung und der Koordination führt. In Österreich sind etwa 20.000 Menschen von der fortschreitenden neurologischen Parkinson-Erkrankung betroffen. In den nächsten Jahren wird sich die Anzahl der betroffenen Personen erhöhen. Es gibt bisher keine Heilung, aber ein gezielter Musik- und Bewegungsablauf kann helfen, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen und so Betroffenen Hoffnung und Zuversicht geben.

In der Landesmusikschule Ried gibt es seit einem Jahr das Pilotprojekt "Tanz – Lebenselixier bei Parkinson". Gegründet und geleitet wird das Projekt von Margit Wallner aus Pramet. Die künstlerische Musik- und Tanztherapeutin organisiert für alle Interessierten am Sonntag, 21. Jänner, ab 11 Uhr den Vortrag "Warum Tanz bei Parkinson hilfreich ist". Dieser findet im Salesianersaal der Landesmusikschule Ried statt. Im Zuge der Veranstaltung wird die Therapeutin von ihrer Erfahrung sowie von Forschungsergebnissen berichten.

Ehrengäste und Fragen

Als Ehrengäste werden der Gurtner Karl-Heinz Stadlbauer, Ärztlicher Direktor des Kepler-Universitätsklinikums in Linz, und Michaela Steffelbauer, Neurologin und Präsidentin der Parkinson Selbsthilfe Oberösterreich, mit dabei sein.

Im Anschluss an den Vortrag gibt es die Möglichkeit, Fragen zu Parkinson in Form eines offenen Dialogs zu stellen. Eintritt ist frei, freiwillige Spenden erbeten.

