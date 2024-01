Vortrag: Ideologie "Jihad" und Österreichs Verantwortung

Thomas Schmidinger ist am Donnerstag, 11. Jänner, in Braunau.

Vor zehn Jahren lockten Jihadisten junge Männer und Frauen aus der ganzen Welt nach Syrien. Tausende folgten dem Aufruf, auch welche aus Österreich. Obwohl sich hierzulande seither etwas im Bereich der Prävention und Deradikalisierung getan hat, stellt Thomas Schmidinger die Frage nach der Verantwortung.

Der Politikwissenschaftler, Sozial- und Kulturanthropologe tritt immer wieder als Gastredner im EU-Parlament und bei internationalen Konferenzen auf. Am Donnerstag, 11. Jänner, ist er in Braunau zu Gast und hält einen Vortrag zum Thema "Die Ideologie Jihadismus und die Verantwortung Österreichs". Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen der Politische Islam, Jihadismus, Antisemitismus, Migration und das Zusammenwirken von Politik, Staat und Religion. Studien- und Forschungsaufenthalte führten ihn unter anderem nach Syrien, Libyen, Ägypten, Sudan, Jordanien, Irak, Iran, Israel und in die palästinensischen Autonomiegebiete. Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im ZIMT Braunau. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter www.dieziwi.at ist erforderlich.

