Vorsorgeangebot wird zu wenig genutzt

Im Sog der Corona-Pandemie hätten weniger Frauen die für die Altersgruppe der 45- bis 69-Jährigen kostenlose Brustkrebs-Vorsorgeuntersuchung in Anspruch genommen, so das Krankenhaus Braunau, dessen Brustgesundheitszentrum dringend dazu aufruft, eine Vorsorge-Mammographie durchführen zu lassen.

"Rund 5600 Frauen erkranken in Österreich jährlich an Brustkrebs, etwa 1600 sterben daran", so Primar Gottfried Hasenöhrl, Leiter der Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie am Krankenhaus Braunau. "Nutzen Sie bitte das Angebot einer kostenlosen Mammographie bei Ihrem Radiologen. Wir im Brustgesundheitszentrum stehen dann mit Rat und Tat zur Seite und bieten mit unserem interdisziplinären Team allen Patientinnen mit gut- und bösartigen Brusterkrankungen die bestmögliche Behandlung an."

Die Anzahl der Vorsorge-Mammographien sei jetzt zwar wieder ähnlich hoch wie vor der Pandemie. "Dennoch nutzen noch immer zu wenige Frauen das Angebot der Mammographie zur Früherkennung", sagt der Braunauer Radiologe Rainer Fink. "Wenn man den Brustkrebs rechtzeitig erkennt, stehen die Heilungschancen um vieles besser. Auch die Therapien verlaufen bei einer Früherkennung schonender."

Sinnvoll sei auch die monatliche Selbstuntersuchung. Für dabei entdeckte Auffälligkeiten seien die Hausärzte und die Frauenärzte die ersten Ansprechpartner.