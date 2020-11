Vorsicht: WhatsApp-Fake-News zu Testungen im Raum Schärding

Via dem Handy-Nachrichtendienst WhatsApp verbreitet sich im Raum Schärding derzeit eine Warnmeldung, die angeblich aus Kreisen des Krankenhauses Schärding kommt. Dieses betont mit Nachdruck, mit der Meldung nichts zu tun zu haben: Personen vom Gesundheitsamt seien von Haus zu Haus unterwegs und würden in betrügerischer Absicht vorgeben, Menschen in ihren Wohnbereichen testen zu wollen, so der Inhalt der kursierenden WhatsApp-Nachricht.

Das Klinikum Schärding hat mit dieser Nachricht nichts zu tun und weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um Fake News handelt, so Viktoria Ortner, die Pressesprecherin des Klinikums Schärding.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.