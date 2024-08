Viel Geld gibt es für einen Ried-Heimsieg nicht

"Wir wollen uns Chancen erarbeiten, vorne die Tore machen und hinten keines kassieren", gibt Rieds Offensivspieler Ante Bajic die Marschroute für das Heimspiel seiner SV Guntamatic Ried morgen Abend (18 Uhr) gegen den SV Horn vor. Anders als in der vergangenen Saison, als die Rieder nach drei Spielen mit lediglich zwei Zähler dastanden, ist der Auftakt mit einem 1:0-Sieg gegen Stripfing geglückt. Die Rieder gehen als eindeutiger Favorit ins Spiel. Ein Blick auf die Wettquoten zeigen ein eindeutiges Bild: Für einen Ried-Sieg würde man bei einem österreichischen Anbieter für zehn Euro Einsatz lediglich zwölf Euro erhalten. Gewinnt Horn, gäbe es für den gleichen Einsatz 105 Euro.

"Wir müssen aufpassen, denn Horn hat eine spielerisch gute Mannschaft", sagt Bajic. Die Vorfreude der gesamten Mannschaft auf das erste Heimspiel der Saison sei sehr groß, sagt der 28-Jährige.

Den 1:0-Siegestreffer gegen Stripfing erzielte Mark Grosse aus einem Elfmeter. Der 25-jährige offensive Mittelfeldspieler war vor einem Jahr von Kapfenberg zur SV Ried gewechselt. In seinen bisherigen 34 Pflichtspielen für Ried erzielte Grosse bereits 17 Treffer. "Wir haben gegen Stripfing auch nach der torlosen ersten Halbzeit die Geduld nicht verloren. Der erfolgreiche Auftakt war sehr wichtig für die ganze Mannschaft", sagt Grosse.

Stürmer Wilfried Eza (Absplitterung am Fersenbein) kehrte diese Woche ins Training zurück. Ob er morgen bereits im Kader steht, wird sich kurzfristig entscheiden. Philipp Pomer und Lumor Agbenyenu stehen nach ihrer Erkrankung wieder zur Verfügung.

Cupspiel am 28. August

Fixiert wurde gestern der Termin für das Heimspiel im ÖFB-Cup gegen Sturm Graz: Die Partie findet am Mittwoch, 28. August (18 Uhr), statt. Das Cupspiel wird aller Voraussicht nach Auswirkungen auf den Liga-Spielplan der SVR haben. Betroffen ist definitiv das für Freitag, 30. August, datierte Auswärtsspiel in Lafnitz, dieses wird am Samstag oder Sonntag stattfinden. Grund ist, dass zwischen zwei Bewerbsspielen mindestens zwei Tage Pause sein müssen. Zudem steht laut OÖN-Informationen eine Verschiebung des Heimspiels gegen Liefering im Raum. Dieses ist derzeit für Sonntag, 25. August, angesetzt. Es könnte sein, dass dieses Spiel schon am Samstag ausgetragen wird.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif