Vorhang auf für das Jahr 2022!

Neues Jahr, altes Leid? Die Corona-Krise zieht sich hin wie ein schlechter Alptraum, der nicht enden will. Auch der Jahreswechsel hat daran nichts geändert und so bleibt es ein weiteres Jahr der Hoffnung. Innviertler Persönlichkeiten aus verschiedenen Arbeits- und Lebensbereichen bleiben dennoch zuversichtlich und optimistisch.

"Zusammenarbeit von Wissenschaft, Politik, Medien"

„Auch das nächste Jahr ist sicher noch von Corona geprägt“, sagt die aus Altheim stammende Zellbiologin Astrid Gillich. Es sei nun wichtig, trotz der weit verbreiteten Impfskepsis hohe Durchimpfungsraten zu erreichen. „Dazu braucht es vor allem gute, sachliche Information, um das Vertrauen in die Impfstoffe zu stärken.“ Corona habe aber den Status der Wissenschaft in Österreich verändert: „Ja, ich glaube, dass Corona gezeigt hat, dass langfristige Investition in Bildung, Wissenschaft und Forschung notwendig ist. Wir hatten in der Pandemie innerhalb kürzester Zeit Zugang zu mehreren hocheffektiven Impfstoffen, die auf jahrelanger Grundlagenforschung basieren. Das sollte dazu motivieren, Rahmenbedingungen zu schaffen für exzellente Forschung und Innovation.“ Es sei wichtig, dass Wissenschaftler mit der Politik, Wirtschaft und den Medien zusammenarbeiten, um Wissen bereitzustellen, komplexe Inhalte einfach zu erklären, Zusammenhänge und Hintergründe darzustellen und über aktuelle Erkenntnisse und Entwicklungen zu informieren und zu beraten.

Privat erwartet sich Astrid Gillich: „Ich hoffe, dass Freunde und Familie gesund bleiben, sich die Corona-Situation bald entspannt und ein Leben mit weniger Einschränkungen möglich wird. Ich möchte bewusst leben und mich darauf konzentrieren, was wirklich wichtig ist im Leben.“

Astrid Gillich, Zellbiologin aus Altheim Bild: Privat

"Landwirte brauchen gerechte Erzeugerpreise"

160 Stück Vieh stehen im Stall des Gurtner Landwirts. 75 davon sind Milchkühe. Er hat sich schon vor vielen Jahren auf die Milchwirtschaft spezialisiert. Das abgelaufene Jahr 2021 war ein schwieriges. „Es gab viel Niederschlag und wenig Sonnenschein. Das hat sich enorm auf die Futterqualität ausgewirkt. Wir haben auf unseren Böden nicht das Eiweiß zusammengebracht, das wir für die Milchproduktion brauchen und mussten alternative Quellen nutzen. Eiweißfutter wie Raps ist 2021 von 31 auf 60 Cent pro Kilo, also fast um 100 Prozent explodiert!“

Die kommenden Jahre werden für viele Landwirte nicht rosig werden. „Wenn die Erzeugerpreise nicht steigen, werden wieder einige Landwirte das Handtuch werfen. „Die Betriebsmittel wie Diesel, Strom, Dünge- und Futtermittel steigen ständig. Ein Beispiel: Wir haben im Vorjahr einen neuen Traktor gekauft. Der kostet heuer bereits um 15.000 Euro mehr als vor einem halben Jahr. Ein großes Problem in der Landwirtschaft sind auch die geforderten Standards und Levels, die in Österreich viel höher sind als in anderen Ländern. Es gibt bei der Milcherzeugung viele Kategorien: Anbindehaltung, Kombinationshaltung, Laufstall, Laufstall mit Auslauf, Weidehaltung. All das zu erfüllen, kostet viel Geld, findet sich aber leider nicht in einem besseren Produktpreis“, bemängelt der Gurtner Milchbauer

Johann Deutinger, Milchbauer aus Gurten Bild: Privat

"Kalte Progression abschaffen, genug Geld dafür ist da"

Nicht zufrieden ist der neue Arbeiterkammer-Präsident Andreas Stangl mit der Steuerreform. Der Linzer, der in Braunau aufwuchs und in der Amag eine Lehre als Dreher absolvierte, ist seit November im Amt und wünscht sich im kommenden Jahr die Abschaffung der kalten Progression. Denn, „bei der Steuerreform wurden die Wünsche von Arbeiterkammer und Gewerkschaften im vergangenen Jahr nur teilweise erfüllt“, sagt er. Geld genug habe man ja zur Verfügung, sagt Stangl.

Er nennt das erwartete Wirtschaftswachstum von 4,9 Prozent. Es brauche aber zudem noch weitere Verbesserungen für die Beschäftigten, fordert er. Ins Jahr 2022 blickt der neue AK-Präsident mit einem Wunsch, den mit Sicherheit alle anderen mit ihm teilen: Das Ende der Corona-Pandemie. „Es wird sich zeigen, wie und ob es möglich ist, das Virus im kommenden Jahr zu besiegen. Wichtig ist aber, dass wir es so weit zurückdrängen, dass wieder ein normales gesellschaftliches Zusammenleben möglich ist“, betont er. Sorgen bereitet ihm der Spalt, der sich wegen der Corona-Pandemie und der Impfung derzeit durch die Gesellschaft zieht. „Ich wünsche mir, dass die Spaltung ein Ende hat und der Zusammenhalt wieder gestärkt wird.“

Andreas Stangl, Arbeiterkammer-Präsident Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Lassen uns den Optimismus nicht nehmen"

Trotz anhaltender Pandemiebedingungen und unvorhersehbarer Wetterkapriolen sei der „Braunauer Kultursommer 2021“ mit über 2000 Besuchern ein voller Erfolg gewesen, sagt Robert Ortner vom Bauhoftheater Braunau. „Da die angedachte Winter-Theaterproduktion dem neuerlichen Lockdown zum Opfer gefallen ist und auch für den Frühling große Planungsunsicherheit besteht, konzentrieren wir uns auf den kommenden Sommer und schmieden eifrig Pläne für einen unterhaltsamen Braunauer Kultursommer 2022“, sagt Ortner.

Geplant ist wieder eine Eigenproduktion für Erwachsene, eine Familien-Theaterproduktion und ein Rahmenprogramm, welches den Pandemiebedingungen angepasst wird. „Offen ist noch der Spielort, aber nach zwei Jahren im Konventgarten des Schlosses Ranshofen hoffen wir, wieder auf den Kirchenplatz im Zentrum von Braunau zurückkehren zu können.“ Näheres zum Programm folgt im Frühjahr. „Und da wir uns auch in Pandemiezeiten den Optimismus nicht nehmen lassen, gibt es auch schon konkrete Pläne für eine Eigenproduktion im Herbst/Winter 2022. Deshalb blicken wir zu Beginn des neuen Jahres voller Hoffnung und Vorfreude in die Zukunft und verbleiben mit dem Zitat: ‘Freude ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man sie teilt!’“

"Hoffnung auf eine Fußballsaison, die gewertet wird"

Spiele ohne Zuschauer, Absagen, zweimaliger Abbruch der Meisterschaft. Die vergangenen beiden Jahre haben dem Unterhaus-Fußball und seinen zahlreichen Akteuren zugesetzt. Auch das Finale der Herbstmeisterschaft wurde pandemiebedingt gecancelt. In einigen Ligen waren zu diesem Zeitpunkt bereits alle Spiele der Hinrunde absolviert. Unter anderem in der Landesliga West. Deren Gruppenobmann Franz Wallner ist ungeachtet der zuletzt sehr turbulenten Saisonen zuversichtlich, dass es 2022 endlich wieder eine Wertung samt Meister sowie Auf- und Absteiger geben wird. Doch trotz seines Optimismus ist sich der Esternberger sicher, dass es auch im Frühjahr nicht „normal“ laufen wird. „Realistischerweise wird es strenge Auflagen wie die 2G-Regel für Spieler geben, darauf haben sich alle schon eingestellt. Die Vereine können und sollen sich und ihre Spieler in der Winterpause darauf vorbereiten“, sagt Wallner.

Er geht davon aus, dass die Corona-Pandemie den Fußball auch langfristig verändern wird. „Viele Vereine kämpfen jetzt schon darum, genug Funktionäre und Nachwuchsspieler zu finden. Die aktuelle Lage wird diese Situation noch weiter verschärfen. Wahrscheinlich wird es künftig noch häufiger passieren, dass Vereine Spielgemeinschaften bilden oder sogar fusionieren. Einige werden keine andere Wahl haben.“

Franz Wallner, Gruppenobmann der Landesliga West Bild: Privat

Materialengpass: "Vorzeichen deuten auf Entspannung"

Die Weltwirtschaft befindet sich in einer ungewohnten Situation, sagt der neue CEO von B&R, Jörg Theis. Auf der einen Seite sei die Nachfrage nach Gütern höher denn je zuvor. Auf der anderen Seite sei nicht ausreichend Rohmaterial vorhanden, um diese Güter herzustellen. Besonders Halbleiter sind Mangelware. Deswegen gibt es derzeit weniger Neuwagen, Kameras und viele weitere Produkte, die Elektronik enthalten.

Diese weltwirtschaftliche Situation spiegelt sich auch bei B&R wider. „Unsere Produkte werden intensiv nachgefragt und unsere Auftragsbücher sind gut gefüllt. Die benötigten Bauteile, um unsere Automatisierungskomponenten herzustellen, lassen sich jedoch nur eingeschränkt beschaffen. Dieser Zustand hat das vergangene Jahr wesentlich geprägt und wird sich auch zu Beginn des neuen Jahres noch auswirken“, sagt Theis. Sein Blick auf das Gesamtjahr 2022 ist jedoch positiv: „Die Vorzeichen deuten darauf hin, dass sich die Situation am Beschaffungsmarkt bald deutlich entspannen könnte. Wenn alle Bauteile wieder verfügbar sind, werden wir in Eggelsberg mehr produzieren denn je zuvor.“

Sein Wunsch für das kommende Jahr: „Dass persönliche Treffen wieder unbeschwert möglich werden. Das gilt für das private Leben genauso wie für das berufliche.“

"Die vegane Küche wird noch mehr Aufschwung erleben"

Der Trend „Essen to go“ werde laut der Innviertler Köchin Victoria Stranzinger sicherlich noch eine Weile ein fixer Bestandteil in der Gastronomie bleiben – auch im Innviertel. „Allerdings denke ich, dass es irgendwann nachlässt, wenn sich die Lage wieder mal entspannt. Aber einige Zeit wird es die Nachfrage nach ‘to go’ sicherlich noch geben.“ Ebenfalls gekommen, um zu bleiben, sei auch der Trend, dass mehr pflanzliche Produkte auf den Teller kommen und die Konsumenten über die Herkunft der Produkte genauer Bescheid wissen möchten. „Die vegane Küche wird 2022 noch mehr Aufschwung erleben. Wir merken in den letzten Monaten stark, dass die Nachfrage nach der indischen beziehungsweise orientalischen Küche steigt. Auch die thailändische ist sehr gefragt. Und die Leute pflanzen wieder mehr Produkte im eigenen Garten an und so mancher versucht auch dabei exotische Lebensmittel nachzuzüchten“, so Stranzinger.

Dass Hightech-Küchenmaschinen, wie „Thermomix“ und Co., 2022 in noch mehr Küchen zu finden sein werden, sei anzunehmen. „Die Technik wird sich sicher weiterentwickeln, aber Maschinen können nie Köche ersetzen.“ Und was wünscht sich die Innviertlerin persönlich für 2022: „Dass wir endlich wieder gemeinsam kochen und vielen Kindern das Kochen beibringen dürfen.“

Victoria Stranzinger, Köchin und Gründerin "cook up kitchen" Bild: Privat

"Mit Elan weiter auf dem Weg zur Pionierpfarre"

Das Dekanat Braunau ist eines der ersten, das die neue Strukturreform der Diözese Linz umsetzt. „Nach der gelungenen Startveranstaltung im Oktober arbeiten wir mit Elan im Kernteam an der Planung und Durchführung der nächsten Schritte für das Jahr 2022 weiter“, sagt Ursula Barth, Dekanatsassistentin in Braunau. Derzeit wird der Standort für das neue Pfarrbüro erhoben – alle 14 Pfarren des Dekanates arbeiten mit. Bereits erfolgt sei die Ausschreibung für den Pfarrvorstand. Gesucht wird Pfarrer, Pastoral- und Verwaltungsvorstand. „Qualifikation, Teamfähigkeit und Zusammenarbeit spielen bei den Anforderungen eine große Rolle. Natürlich würden wir Bewerbungen aus unserem Dekanat sehr begrüßen“, sagt Barth. Der Verwaltungsvorstand soll im Juli 2022 seine Arbeit aufnehmen. Leider bremst die Pandemie immer wieder den Prozess ein. „Wir wissen nicht, ob wir im Jänner die geplante Dekanatsveranstaltung mit den Vertretern aller 14 Pfarrgemeinden abhalten können oder ob diese wieder verschoben werden muss“, sagt Barth.

Trotzdem blickt sie positiv ins neue Jahr. „Mein persönlicher Wunsch ist natürlich, dass die Pandemie bald vorbei ist und dass die Gesellschaft sich nicht weiter spaltet, sondern wieder aufeinander zugeht und füreinander einsteht. Ich vertraue dabei auf den Segen Gottes.“

"Standardisierte Reifeprüfung muss angepasst werden"

„In den vergangenen Monaten haben wir an den Schulen sehr gut mit dem Coronavirus umgehen gelernt – ob mit Distance Learning oder auch mit der Durchführung der Testungen. Ein größeres Problem stellten die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen dar. Dass etwa Jugendliche selbst entscheiden können, wann sie in die Schule gehen, ist alles andere als zielführend“, so Irene Wiesinger, Direktorin der HAK/HAS Schärding.

Bessere Rahmenbedingungen müssten 2022 von Seiten der Politik geschaffen werden.

„Das Wichtigste ist, dass auf keinen Fall bei den finanziellen Ressourcen gespart wird. Für die Förderung von lernschwachen, aber auch talentierten Schülern, müssen zusätzliche Stunden bereitgestellt werden. Weiters eine Senkung der Klassengröße auch im höheren Schulwesen. Und es sollte die standardisierte Reife- und Diplomprüfung überdacht und an die Situation der vergangenen Jahre angepasst werden“, so Wiesinger. Ihr Wunsch als Schulleiterin für 2022: „Wieder mehr miteinander als gegeneinander. Schule und Wirtschaft müssen enger zusammenarbeiten. Wir dürfen uns nicht nur als Konkurrenten sehen – ob zwischen den Schulen oder zwischen Schulen und Unternehmen. Ziel sollte die bestmögliche Ausbildung der Jugend sein.“