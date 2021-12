Vorfreude auf die Top-Runde

Im Europacup schafften die Innviertler erstmals den Einzug in die zweite Runde und in der Bundesliga gelang der Mannschaft von Trainer Dominik Kefer souverän der Einzug in die Top-Runde. Nach einer kurzen Wettkampfpause geht es am Donnerstag, 6. Jänner, mit dem Heimspiel gegen den VCA Amstetten weiter. Spielbeginn im Raiffeisen Volleydome ist um 17 Uhr. Jeder zahlende Gast darf eine weitere zusätzliche Person bei freiem Eintritt mitnehmen.

Die weiteren Heimspieltermine in der Top-Runde: 22. Jänner gegen Waldviertel, 26. Jänner gegen Aich/Dob und 12. Februar gegen den UVC Graz.