Vorbereitungen für Herbstmesse laufen auf Hochtouren

RIED. "Es wird die wahrscheinlich spannendste und attraktivste Messe in diesem Jahr in Österreich", sagt Messedirektor Helmut Slezak.

In weniger als einem Monat wird die Rieder Herbst- und Landwirtschaftsmesse am Donnerstag, 7. September, von Bundeskanzler Karl Nehammer eröffnet. Mehr als 500 Aussteller sind an den vier Messetagen bis 10. September vertreten – eine leichte Steigerung gegenüber dem Jahr 2021. Die OÖN sind als Medienpartner mit dabei.

Vor zwei Jahren stand die Durchführung der Messe aufgrund der Corona-Situation lange auf wackeligen Beinen. Solche Sorgen hat das Organisationsteam der Messe Ried rund um Direktor Helmut Slezak und Projektleiter Fabian Berneder heuer nicht.

Längst schon wurde mit den Vorbereitungen auf dem mehr als 14 Hektar großen Ausstellungsgelände begonnen. Für Berneder ist es die erste große Herbstmesse als Projektverantwortlicher.

Volksfestfreunde kommen heuer wieder voll auf ihre Kosten. Das Bierzelt, die Weinhalle und der Vergnügungspark mit rund 20 verschiedenen Fahrtgeschäften öffnen bereits von 31. August bis 3. September ihre Türen und natürlich, nach drei Tagen Pause, wieder parallel zur Messe.

Der Eintritt ist an allen acht Volksfesttagen frei. 2021 fand das Volksfest mit Projektleiter Philipp Murauer an nur einem (langen) Wochenende statt. Von Ermäßigungen der Schausteller profitieren Besucher bei den beliebten Kindernachmittagen am 31. August und 7. September, jeweils von 15 bis 18 Uhr.

Große Pferdeschauen in Ried

Besonders groß ist die Vorfreude bei Messedirektor Helmut Slezak auf die "Austro Tier". Nach 39 Jahren Pause finden heuer erstmals wieder Bundesstutenschauen für Noriker (7. September) und Haflinger (10. September) samt Prämierung statt. Pro Rasse werden rund 75 eingezogene Stuten, zum Teil mit Fohlen, aus allen Bundesländern erwartet. Natürlich dürfen auch die Zuchtrinderausstellung des Fleckviehzuchtverbands Inn- und Hausruckviertel (FIH) fehlen. Der FIH wird heuer erstmals sein neues Boxensystem, das "frei laufende" Versteigerungen ermöglicht, einem breiten Publikum vorstellen.

Noch bis inklusive morgen, Dienstag, 15. August, gibt es online sogenannte "Early-Bird-Tickets" zum Preis von neun Euro (Erwachsener) zu kaufen. Inhaber einer OÖNcard erhalten das Ticket um 8,50 Euro. Ab 16. August kosten die Vorverkaufstickets 11,50 Euro, mit OÖNcard 10,50 Euro. Mehr: www.riedermesse.at

