Vorarbeiten für Umgehungsgewässer beim Innkraftwerk Braunau-Simbach

Die Gewässerbereiche vor und nach dem Inn-Kraftwerk Braunau-Simbach sollen für Fische verbunden werden. Nun geht es an Vorarbeiten zur Projektumsetzung, der Baubeginn ist für heuer geplant. Ausgehend von den Erfahrungen beim Projekt "Durchgängigkeit und Lebensraum" beim Kraftwerk Ering-Frauenstein hat der Verbund ein ähnliches Vorhaben im Umfeld des Kraftwerks Braunau-Simbach zur Genehmigung eingereicht.

Zwischen den Inn-Kilometern 63,0 und 60,6 sollen die Gewässer vernetzt, Auen dynamisiert und Lebensräume zu Land und zu Wasser entstehen. Das Vorhaben ist Teil des Projekts "Life Riverscape Lower Inn" für mehr Natur- und Umweltschutz. Damit der Umsetzungsbeginn im heurigen Jahr auch eingehalten werden könne, müssten in den nächsten Wochen erste Arbeiten erledigt werden, die bestmöglich in der kalten Jahreszeit umgesetzt werden könnten, so die Projektanten.

Im Kraftwerksbereich Braunau-Simbach flussaufwärts wird die bestehende 20-kV-Freileitung in die Erde verlegt. Zudem wird ein neuer Weg angelegt, der künftig als Begleitweg des Umgehungsgewässers dienen soll. Durch den Baustellenbetrieb kommt es bis voraussichtlich April 2023 zu Einschränkungen im Fußgänger- und Radverkehr: Aufgrund von Materialtransporten erfolgt die Sperre des bestehenden unteren Dammbegleitwegs vom Kraftwerk bis zur Deponie Gstetten. Rund um das Kraftwerk wurden bereits zahlreiche ökologische Maßnahmen umgesetzt.

So hätten etwa die Entfernung der Uferverbauung am Inn unterhalb des Kraftwerks oder Maßnahmen im Bereich der Mattig-Mündung zur Verbesserung des Lebensraumes beigetragen, so die Projektanten. Neben der Gewässervernetzung soll so langfristig neuer Fließgewässerlebensraum entstehen, der für alle Fischarten in allen Lebensstadien nutzbar ist. Auch zu Land entstünden neue Lebensräume, da neu geschaffene Kiesbänke insbesondere kiesbrütende Vögel beheimaten sollten, so das Vorhaben.

Pläne für mehrere Kraftwerke

Ein besonderer Impuls geht von "Life Riverscape Lower Inn" aus. Beginnend beim Kraftwerk Braunau-Simbach sollen gemeinsam mit Projektpartnern aus Bayern und Oberösterreich zahlreiche Maßnahmen zur ökologischen Entwicklung der Flusslandschaft am Unteren Inn umsetzt werden. Dazu gehören naturnahe Umgehungsgewässer an den Innkraftwerken Braunau-Simbach und Egglfing-Obernberg sowie weitere Schaffung von Gewässerlebensraum in den Kraftwerksbereichen der Innkraftwerke Ering-Frauenstein, Egglfing-Obernberg und Schärding-Neuhaus.

Das Gesamtprojekt mit einem Volumen von 27 Millionen Euro wird durch das EU-LIFE-Programm gefördert. Insgesamt investiert der Verbund bis 2027 am Inn rund 80 Millionen Euro in Ökologie und Umwelt.

Autor Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel Dieter Seitl