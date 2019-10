Vor Wohnungslosigkeit bewahren...

Die neue Caritas-Wohnungsagentur Ried-Braunau ist ein Projekt der Caritas in Kooperation mit der Leaderregion Oberinnviertel-Mattigtal und vermittelt leistbaren Wohnraum an Menschen in Wohnungsnot. Dafür sucht die Caritas Vermieter, die Interesse an einer kostenlosen Wohnungsvermittlung haben. Unverbindliche Informationen gibt es am Braunauer Wochenmarkt (Stadtplatz) am Mittwoch, 30. Oktober, von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr.

Menschen vor der Wohnungslosigkeit zu bewahren und sie in eine stabile Existenz zu begleiten – das ist das Ziel der Caritas-Wohnungsagentur. Als "Wohnungsvermittlerin" bietet sie Vermietern kostenlos vielfältige Serviceleistungen an, wie beispielsweise die Ausschreibung des Mietobjektes oder auch eine Vorauswahl möglicher Mieter. Bei einer erfolgreichen Vermittlung wird die oder der Mieter sechs Monate lang von den Mitarbeitern einer regionalen Sozialeinrichtung begleitet und von geschulten Freiwilligen unterstützt. "Die sozialarbeiterische Unterstützung kommt nicht nur den Mietern, sondern auch den Vermietern zugute, weil dadurch Mietausfälle reduziert werden können. Außerdem bin ich für alle Beteiligten Ansprechpartnerin bei Konflikten", erklärt Maria Magdalena Rumpl von der Caritas-Wohnungsagentur. Auch über die Möglichkeit der freiwilligen Mitarbeit bei der Wohnungsagentur wird informiert.