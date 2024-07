Vor Gurten gegen LASK: Plakatwand der Brauerei von Ried-Fans beschmiert

Heute in einer Woche empfängt die Union Gurten in der ersten Runde des ÖFB-Cups den LASK. Die Partie wird als Risikospiel eingestuft. Das liegt nicht an der Rivalität zwischen den beiden Vereinen, sondern daran, dass das Spiel in Ried stattfindet. Riesengroß ist die Rivalität zwischen den Fanlagern der SV Ried und den Linzern. Weniger nett ausgedrückt: es herrscht seit Jahrzehnten eine mehr oder weniger feindselige Stimmung zwischen den "Kurven" der beiden Teams.