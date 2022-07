Es ist eine ganz besondere Premiere am kommenden Mittwoch, 3. August, für die Sportstadt Ried. Erstmals findet ein Volleyball-EM-Qualifikationsspiel der österreichischen Nationalmannschaft im Raiffeisen Volleydome statt. Spielbeginn gegen Lettland ist um 20.20 Uhr. Mit Außenangreifer Niklas Etlinger (22) steht voraussichtlich ein Spieler des UVC Mcdonald’s Ried in der Startformation der Österreicher. Der Amstettner spielt seit zwei Jahren in Ried.