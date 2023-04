Vor eigenem Publikum zurück in die Erfolgsspur

Mit zwei klaren Pleiten gerieten die beiden Innviertler OÖ-Ligisten aus Ostermiething und Friedburg am vergangenen Spieltag unter die Räder. Während sich die SPG Friedburg/Pöndorf beim Tabellenzweiten in Wallern mit 1:4 geschlagen geben musste, wies die SPG Weißkirchen/Allhaming die Ostermiethinger mit 0:5 in die Schranken.

Heute empfängt die Mannschaft von Trainer Robert Berg, die derzeit auf Rang 13 liegt, den Tabellenneunten ASK St. Valentin (16.30 Uhr) in der heimischen Stampfl-Bau-Arena. "Wir sind auf Wiedergutmachung aus", sagt Berg. Man wolle unbedingt punkten, am besten natürlich dreifach. "In Weißkirchen sind einige unglückliche Sachen zusammengekommen. Für heute bin ich aber sehr positiv gestimmt. Nicht zuletzt, weil wir eine gute Trainingswoche hinter uns haben", sagt Berg, der ein Spiel auf Augenhöhe erwartet.

Ein Duell auf Augenhöhe ist auf den ersten Blick zwischen dem Tabellenvorletzten Friedburg und dem Fünften aus Micheldorf (16.30 Uhr) heute nicht zu erwarten. Jedoch konnten die Friedburger bereits das Hinspiel mit 2:0 für sich entscheiden. Ein ähnlicher Erfolg würde angesichts der Niederlage von Tabellenschlusslicht Wels am Donnerstag jedenfalls guttun. Mit einem Sieg könnte man sich ein Sechs-Punkte-Polster verschaffen.

Robert Berg und Ostermiething empfangen den ASK St. Valentin. Bild: Hatheuer

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer