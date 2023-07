Vor dem Musikmarathon zur letzten Jam-Session

Zum letzten Mal vor der Sommerpause wird zur NYC-Musikmarathon-Jam-Session ins Gasthaus Berger geladen. Vokalistin Pia Holy und Ernst Kreuzmair am Klavier, Markus Peitli am Bass und Gernot Bernroider am Schlagzeug spielen Klassiker von Swing bis Soul und Funk. Zu hören am Dienstag, 18. Juli, ab 20 Uhr. Hochkarätige Musik gibt es aber auch im Sommer zu hören: Der NYC-Musikmarathon mit einem bunten Musik- und Rahmenprogramm im Voglpark und Stadtsaal Mattighofen öffnet ab 9. August seine Pforten, die OÖNachrichten berichteten.

Karten für das Festival gibt es ab 17. Juli in der Stadttrafik Mattighofen.

Mehr Informationen online unter nycmusikmarathon.com

